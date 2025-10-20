Dehşet evi: Kayınpeder, eski gelinini vurdu

Zonguldak’ta aynı evde yaşayan Hüseyin Derin ve eski gelini Gönül Karakök arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Derin, av tüfeğiyle eski gelinine ateş açtı. Ağır yaralanan Karakök hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından berbere giderek “Gelinimi vurdum, teslim olacağım” diyen zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Zonguldak'ta aynı evde yaşayan Gönül Karakök ile eski kayınpederi Hüseyin Derin arasında tartışma çıktı. Hüseyin Derin, av tüfeği ile eski gelinine ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralı Gönül Karakök, kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Hüseyin Derin berbere giderek, "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" dedi. Katil zanlısı, jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.