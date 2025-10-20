Boşandıktan sonra öğrendi: 2 kızının babası kuzeniymiş

Antalya’da 16 yıllık evliliğini sonlandıran Hüseyin A., komşusunun ihbarıyla yaptırdığı DNA testiyle iki kız çocuğunun biyolojik babasının kuzeni M.K. olduğunu öğrendi.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025

Antalya Kepez'de yaşayan Hüseyin A., 2007 yılında Ş.T. (35) ile evlendi. Çiftin 2'si kız, 3 çocuğu dünyaya geldi. 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin hayatı, boşanma sonrası gelen bir telefonla değişti. Hüseyin A.'yı arayan komşusu, eşinin kuzeniyle ilişkisi olduğunu, çocuklar için DNA testi yaptırması gerektiğini söyledi.

ORTADA KALDILAR



Bunun üzerine Hüseyin A., Antalya 13'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı. Mahkeme kararıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan DNA testinde, Hüseyin A.'nın oğlu E.A.'nın (16) yüzde 99,99 olasılıkla biyolojik babası olduğu, kızları H.A. (13) ve E.A.

(10) için ise biyolojik babalığın reddedildiği raporlandı. Raporun ardından mahkeme, 2 kız çocuğunun soy bağının reddine karar verdi.

Söz konusu kararın ardından Hüseyin A.'nın eski eşi Ş.T. bu kez M.K. hakkında 2 çocuk için babalık davası açtı. Dava süreci devam ederken Ş.T., geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybetti. Mahkeme tarafından istenen DNA testinde, M.K.'nin 2 kız çocuğunun yüzde 99,9 oranında biyolojik babası olduğu sonucuna ulaşıldı.

Hüseyin A. "Dost hayatı yaşamışlar ve 2 kız çocuğu dünyaya geldi. Mankeme süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.