Balıkesir Edremit'te geçtiğimiz gece yaşanan cinayetlerin üstündeki sır perdesi aralanıyor. 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in bir kişiyi daha öldürmüş olabileceği ortaya çıktı. Komşularının haber alamadığı için ihbarda bulunduğu Olcay Özdemir'in evine giden ekipler cansız bedeniyle karşılaştı. Özdemir'in dışarıdan ateş edilerek öldürüldüğünü tespit eden emniyet güçleri 2 kişinin öldürüldüğü olayların bu evde başlamış olabileceğini değerlendiriliyor. İki olay arasında bağlantı olup, olmadığını araştırıyor.

Balıkesir’de kan donduran şüphe! Evinde ölü bulundu: Fail Edremit’i kana bulayan 2 kişinin katili mi?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Olcay Özdemir'in (25) evinde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. Özdemir'in dışarıdan ateş edilerek öldürüldüğünü tespit eden polis, evin dün Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülüp otomobilinin gasp edildiği yerin 2 sokak arkasında olması nedeniyle iki olay arasında bağlantı olup, olmadığını araştırıyor.

Olcay Özdemir (İHA)Olcay Özdemir (İHA)

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ DAHA BULUNDU

Olay, İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Apartman sakinleri, Olcay Özdemir'in yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Saldırgan Mustafa Emlik (DHA)Saldırgan Mustafa Emlik (DHA)

OLAY YERİ, UZMAN ÇAVUŞ'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERİN İKİ SOKAK ARKASI

Polis, olayın dün cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36), 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi de yaraladığı, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği olayla bağlantısı olup, olmadığını araştırıyor.

Balıkesir'de bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu. (AA)Balıkesir'de bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu. (AA)

Olcay Özdemir'in evinin Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülüp otomobilinin gasbedildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nin 2 sokak arkasında olduğu belirtildi. Olayların başlangıç noktasının Özdemir'in öldürüldüğü ev olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi.

Edremit'te dehşet: gasp ettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı ölü olarak ele geçirildi

Özdemir'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BAŞKA CESETLER VAR MI?

Olaydan saatler sonra yeni bir cesedin ortaya çıkması katilin başka cinayetler işleme ihtimalini de gündeme getirdi.

Balıkesir'de bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu. (AA)Balıkesir'de bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu. (AA)

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

