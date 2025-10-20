Balıkesir’de kan donduran şüphe! Evinde ölü bulundu: Fail Edremit’i kana bulayan 2 kişinin katili mi?

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 12:15

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Olcay Özdemir'in (25) evinde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. Özdemir'in dışarıdan ateş edilerek öldürüldüğünü tespit eden polis, evin dün Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülüp otomobilinin gasp edildiği yerin 2 sokak arkasında olması nedeniyle iki olay arasında bağlantı olup, olmadığını araştırıyor.