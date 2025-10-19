Samsun’da tek kadın öğrenci İlknur Arslan: Endüstriyel kalıpçılıkta kadınlara örnek oluyor

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025

Samsun'da 45 yaşındaki İlknur Arslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü'nde 30 erkek öğrenci arasında eğitim gören "tek kadın" olarak dikkat çekti. Bir çocuk annesi Arslan, kadınların bu alanda daha fazla yer almasını istedi. "Çocukluğumdan beri merakım olan bir bölümdü. Bir arkadaşım vasıtasıyla bu bölümde eğitim alma imkânı olduğunu öğrendim. Geç te olsa hayalime kavuştum" dedi.

