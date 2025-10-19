İzmir’de eski eş dehşeti: Gülben Duru sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Gülben Duru, eski eşi Asil Çamur tarafından sokak ortasında bıçaklanarak hayattan koparıldı. Kadının çocuklarını, cinayet zanlısına göstermek istemediği ve bakımıyla ilgili anlaşmazlıktan dolayı olayın gerçekleştiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Kan donduran olay, 16 Ekim İzmir'in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi 1262 Sokak'ta yaşandı. Gülben Duru ile eski eşi Asil Çamur arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Asil Çamur, yanında taşıdığı bıçakla genç kadını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Gülben Duru, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Gülben Duru, maalesef kurtarılamadı.

BAKIM KAVGASI

Polis, Asil Çamur'u gözaltına aldı. Soruşturmada, cinayetin perde arkasındaki sebep ortaya çıktı. Gülben Duru ve Asil Çamur'un 2019 yılında biten birlikteliklerinden çocukları olduğu öğrenildi. Cinayetin, çocukların görülmesi ve bakımıyla ilgili konularda çıkan şiddetli anlaşmazlıklar nedeniyle işlendiği belirlendi. İddialara göre Duru'nun, çocuklarını cinayet zanlısına göstermek istememesi, Çamur'u dehşet verici eyleme sürükledi. Mahkemeye sevk edilen zanlı Asil Çamur, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN