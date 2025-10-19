Eski sevgilisini sokak ortasında öldüresiye dövdü: Pişkinliği sınır tanımadı! “sadece bir tokat attım” dedi

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025

Ankara'da yaşayan Kaan Bulut, eski sevgilisi Merve Ongun'u (25) sokak ortasında öldüresiye darp ederek yoğun bakımlık yaptı. Olay yerindeki polislere 'kaza yaptık' diyen eski sevgili Kaan Bulut, görgü tanıkları ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Psikopat Kaan Bulut ifadesinde, "Merve yanıma geldiğinde alkollüydü. Aramızda bir tartışma çıktı. Bunun üzerine ben onu ittim, o da beni itti. Ben kendisine sadece bir tokat attım. Kendisi yere düştü; kafasını yere çarpmış olabilir. Kucağıma aldım ve parktaki banka yatırdım" diyerek pişkinliği gözler önüne serdi.

