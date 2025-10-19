Bursa Mudanya’da göçük faciası: İki kardeş toprak altında hayatını kaybetti
Bursa Mudanya’da dün müstakil bir evin kanalizasyon hattı için iş makinesi ile kazı çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Alanda çalışan İbrahim Uysal (35) ve ağabeyi Mehmet Vefa Uysal (50) toprak altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından ulaşılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.