Adana’da meme kanserini atlatan 17 kadının yaşamı ‘Hayat Güzel’ sergisinde anlatıldı
Adana'da meme kanserini atlatan 17 kadının günlük yaşamlarında fotoğrafları çekilerek 'Hayat Güzel' sergisi açıldı. Kanserini kendi muayenesinde teşhis eden Dr. İlkut Özer, "Erken teşhis gerçekten çok önemli ve hayat kurtarır. Kendi muayenemi yaparken farklılık hissettim. Hemen tetkikler yapıldı ve hızlıca tanı konuldu" dedi.