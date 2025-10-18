Köpekleri sahiplenip evinde öldüren caniye 10 yıl hapis cezası verildi

Ankara'da doktor olarak görev yapan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri, evinde öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025

Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya katılan sanık Muhammet Mustafa Duman, "Ben suçsuzum. Bu anlatılanlar bir kurgudur" dedi. Mahkeme, doktor Muhammet Duman hakkında 'evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'hayvana cinsel istismar' suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

