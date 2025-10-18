Gaziantep’te tıp başarısı: 20 günlük bebeğe kendi dokusundan yeni göğüs kemiği yapıldı

Gaziantep'te doğum sonrası sıkıntı yaşayan 20 günlük Eylül Önder bebekte, nadir görülen bir göğüs duvarı anomalisi teşhis edildi. Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, bebek için kendi kıkırdak dokusundan yeni bir göğüs kemiği yapıldı.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025

Sağlığına kavuşan Eylül bebek taburcu edildi. Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, bölgede bu operasyonu ilk kez yaptıklarını söyledi.

