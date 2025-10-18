Eşinin üzerine benzin dökerek katleden cani koca müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Muğla'da geçen yıl Hasan Bulut, birlikte yaşadığı Hanife Yılmaz’ı üzerine benzin dökerek ateşe verip, katletti. Hasan Bulut’un yargılandığı davanın 7’nci duruşması Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Hasan Bulut, “Beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, dosyada incelenecek başka bir husus kalmadığına karar vererek, sanık Bulut’u, kadına karşı kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
