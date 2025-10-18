Esenyurt’ta arkadaş grubuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 22:51

Olay, saat 20.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi 240. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Diyar E. (19), U.G. (21), T.Ö. (19) ve E.Ö. (19) isimli dört arkadaşa, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin içinde bulunduğu bir otomobilden ateş açıldı.

Esenyurt’ta silahlı saldırı, DHA

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Diyar E. ile diğer üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diyar E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.