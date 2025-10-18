Esenyurt’ta arkadaş grubuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Esenyurt’ta dört arkadaşın yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu 19 yaşındaki Diyar E. hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokakta yürüyen dört arkadaş, otomobille yanlarına yaklaşan şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 19 yaşındaki Diyar E. hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi 240. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Diyar E. (19), U.G. (21), T.Ö. (19) ve E.Ö. (19) isimli dört arkadaşa, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin içinde bulunduğu bir otomobilden ateş açıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Diyar E. ile diğer üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diyar E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.