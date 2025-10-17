İzmir'de bir eğlence mekanının tavanı çöktü! 6 kişi yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanının tavanı çöktü. Olayda, 6 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayuda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanının tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Olay sırasında eğlence mekanında bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.