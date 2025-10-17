Eskişehir'de vicdansız oğul babasının sırtına vurdu

Eskişehir Odunpazarı'nda C.E. isimli adam, 5 yaşındaki erkek çocuğunu da alarak bir markete gitti. Kısa bir süre sonra alışveriş yapan C.E.'nin arkasından gelen oğlu, babasının sırtına vurdu.

Eskişehir Odunpazarı'nda C.E. isimli adam, 5 yaşındaki erkek çocuğunu da alarak bir markete gitti. Kısa bir süre sonra alışveriş yapan C.E.'nin arkasından gelen oğlu, babasının sırtına vurdu. Buna öfkelenen C.E., oğluna tekme attı.



Yere düşen oğlunu tekmelemeye devam eden vicdansız babaya market çalışanları engel oldu. C.E., oğlunu da alarak alışverişini tamamlayıp marketten ayrıldı.



Market çalışanlarının araya girdiği olayın görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Görüntüler infiale neden oldu. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, baba C.E. hakkında da gözaltı kararı verildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.





