takvim-logo

SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI! Yabancı Damat'ın Memik Dede'siydi! Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yaşamını yitirdi

Son dakika haberi! Türk televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, hayatını kaybetti. “Yabancı Damat”taki Memik Dede rolüyle ve “Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem” ile “Muhteşem Yüzyıl” gibi dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınan sanatçı, bu sabah yaşama veda etti. Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Güzelbeyoğlu, bir ay önce 90. yaşını kutlamıştı. Cenaze programına ilişkin ise henüz detay paylaşılmadı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI! Yabancı Damat’ın Memik Dede’siydi! Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yaşamını yitirdi

Son dakika haberi! Türk televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, hayatını kaybetti. "Yabancı Damat"taki Memik Dede rolüyle ve "Bizimkiler", "Doksanlar", "Canım Ailem" ile "Muhteşem Yüzyıl" gibi dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınan sanatçı, bu sabah yaşama veda etti. Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Güzelbeyoğlu, bir ay önce 90. yaşını kutlamıştı. Cenaze programına ilişkin ise henüz detay paylaşılmadı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935 tarihinde Gaziantep'te doğdu, Türk tiyatrosu, sineması ve müziğine önemli katkılar sağladı. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat olarak kariyerine devam etti. Sanat hayatına Gaziantep Lisesi'nde öğrenciyken Molière'in Hastalık Hastası adlı oyunundaki başrolle amatör olarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra Devlet Opera ve Balesi'nin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev yaptı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Tiyatro kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başladı, Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini yaptı. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini besteledi. Sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer aldı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle tanındı. Müzik alanında da başarılı bir kariyere sahip oldu, birçok televizyon yapımının müziklerini besteledi.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Umut, Karakolda Ayna Var, Gramafon Avrat, Bir Milyara Çocuk ve Bizimkiler gibi pek çok görsel yapımın müziklerine emek verdi. Umut filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü aldı.