Hatay'da acı olay | Babası gözyaşlarıyla "Oğlum bizi duyuyorsan, lütfen gel" demişti! Kayıp iki gencin cansız bedeni bulundu

Hatay'da acı olay | Babası gözyaşlarıyla ʺOğlum bizi duyuyorsan, lütfen gelʺ demişti! Kayıp iki gencin cansız bedeni bulundu (İHA)

"BENDEN HABERSİZ HİÇBİR YERE GİTMEZDİ, MUTLAKA KONUM ATAR YA DA HABER VERİRDİ"

Evladının kazada can verdiğinden habersiz halde evladına seslenen baba Hüseyin Güney, "Ayın on üçüncü gününden beri dördüncü gün bugün. Hiçbir haber yok, hiçbir iz yok. Kerem Güney ve arkadaşı Adnan Demircan o günden beri kayıp. Mahallede oldukları söylendi ama gece saat 23.00'ten sonra kendilerinden haber alınamadı.

Kimliği, telefonu ve motoru yanında kalmış. Sadece evden az miktarda para almış. Benden habersiz hiçbir yere gitmezdi, mutlaka konum atar ya da haber verirdi. Böyle bir şey ilk defa oluyor. Mahallede görüldükleri söylendi ama gelen ihbarlar asılsız çıkıyor. Yaylada, Dörtyol'da, Arsuz'da görüldükleri yönünde bilgiler geliyor ama gittiğimizde hiçbirine rastlayamıyoruz.

Eşim üç gündür hiçbir şey yemedi, uykusuzuz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlum eğer bizi duyuyorsan, lütfen çık gel" dedi.

