Hatay'da acı olay | Babası gözyaşlarıyla "Oğlum bizi duyuyorsan, lütfen gel" demişti! Kayıp iki gencin cansız bedeni bulundu
Hatay'da 4 gündür kendilerinden haber alınamayan 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan’ın cansız bedeni motosikletle menfeze uçmuş halde bulundu. Evladının cansız bedeni bulunmadan önce gözyaşları arasına evladına seslenen baba Hüseyin Güney, 'Oğlum eğer bizi duyuyorsan, lütfen çık gel' dedi.
İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan'dan 4 gündür haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Polis ve jandarma ekiplerinin hummalı çalışması sonrası kayıp 2 gencin cansız bedenlerine Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde ulaşıldı.
İlk belirlemelere göre; motosiklette seyreden 2 arkadaşın 31 VE 334 plakalı motosikletle direğe çarptıktan sonra menfeze uçtukları belirlendi.
Kerem Güney ve Adnan Demircan'ın cenazeleri, incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.