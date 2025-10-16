Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 22:00

Eskişehir 'in Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde oturan Muharrem Kılınç , 2011 yılında kayboldu. Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

Eskişehir'de kan donduran gerçek ortaya çıktı | 14 yıllık cinayet çözüldü! Kardeşi öldürüp gömmüş: Kemikleri battaniyeye sarılı halde bulundu (AA)

Ancak tüm aramalarda Muharrem Kılınç'ın izine rastlanmadı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açarak özel bir ekip kurdu. Yapılan 1 yıllık çalışmaların ardından kayıp olan Muharrem Kılınç'ın kardeşi Ali Kılınç (61) tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.