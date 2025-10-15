Akademi dünyası yasta! Mimar Sinan GSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Vefat haberi sonrası akademi dünyasından da taziye mesajları geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin vefatı, akademi dünyasında derin üzüntü yarattı. Vefat haberi sonrası akademi dünyasından da taziye mesajları geldi.
Prof. Dr. Handan İnci hayatını kaybetti
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Üniversitenin paylaşımında, "Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
YÖK BAŞKANI TAZİYE MESAJ YAYINLADI
Vefat haberi sonrası akademi dünyasından da taziye mesajları geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.