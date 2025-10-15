(sosyal medya)

Handan İnci kimdir?

Handan İnci, Türk edebiyatçı, akademisyen ve yazar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyesidir. 15 Mayıs 2018'de MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 18 Ocak 2019 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne rektör olarak atandı ve üniversitenin ilk kadın rektörü unvanını elde etti. Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınmaktadır.