15 Ekim ne günü, anlam ve önemi ne? 15 Ekim'de ne oldu? Hem emek hem bilim için önemli bir tarih!
Takvim yaprakları 15 Ekim’i gösterdiğinde aslında birden fazla anlamlı günü bir arada kutluyoruz. Kimi günler doğaya, kimi insan emeğine ya da sağlığa dikkat çeker. 15 Ekim ise hem sağlığın hem de emeğin, hem de bilimin hatırlandığı özel bir tarih. Peki 15 Ekim ne günü, önemi ne? İşte merak edilenler.
Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından birçok kişi, "Bugün ne günü?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Ekim'in anlamı, önemi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde.
15 Ekim Dünya El Yıkama Günü: Küçük Bir Alışkanlık, Büyük Bir Koruma
El yıkamanın hastalıkları önlemedeki etkisi, tıbbın tarih sahnesine çıktığı ilk dönemlerden bu yana biliniyor. Ancak modern dünyada bile bu basit alışkanlığın önemi kimi zaman göz ardı ediliyor.
Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre her yıl 15 Ekim, sabun ve suyla el yıkamanın hayati rolünü hatırlatmak amacıyla "Dünya El Yıkama Günü" olarak kutlanıyor.
Neden Bu Kadar Önemli?
Eller, vücudun en çok temas eden organlarından biridir; kapı kollarından telefonlara, paradan klavyelere kadar sayısız yüzeye dokunur. Bu nedenle bakteri, virüs ve parazit yumurtaları gibi mikroorganizmalar için adeta bir taşıyıcı görevi görür.
Sağlık otoritelerine göre ellerin düzenli şekilde sabunla yıkanması, ishal, solunum yolu enfeksiyonları, göz ve cilt hastalıkları gibi pek çok bulaşıcı hastalığın yayılmasını önler. Yani sabun, yalnızca temizlik aracı değil; görünmez bir kalkan gibidir.