15 Ekim ne günü, anlam ve önemi ne? 15 Ekim’de ne oldu? Hem emek hem bilim için önemli bir tarih!

El hijyeni sadece kişisel bir önlem değil, toplum sağlığını korumanın da temel adımıdır. Bir kişinin doğru el yıkama alışkanlığı, çevresindeki onlarca insanı bulaşıcı hastalıklardan koruyabilir. Bu yönüyle el yıkama, bireysel bir davranıştan çok toplumsal bir sorumluluk haline gelir. Uzmanlar, sabunla el yıkamanın hastalık bulaşma riskini yüzde 40'a kadar azaltabildiğini belirtiyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Doğru El Yıkama Tekniği: 11 Adım, 60 Saniye

Ellerin sadece suyla ıslatılması yeterli değildir. Etkin bir el hijyeni için sabunla en az 40-60 saniye boyunca yıkama gerekir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 11 adımlık doğru el yıkama tekniği, parmak aralarından tırnak diplerine kadar her alanın temizlenmesini sağlar. Her defasında bu adımları uygulamak, hijyenin sürekliliğini garanti eder.

Ne Zaman Ellerimizi Yıkamalıyız?

Bazı anlar, el yıkamanın kaçınılmaz olduğu kritik zamanlardır. Uzmanlara göre elleri mutlaka şu durumlarda yıkamak gerekir:

Dişleri fırçalamadan önce,

Yemeklerden önce ve sonra,

Tuvalete girmeden önce ve çıktıktan sonra,

Hapşırdıktan, öksürdükten veya burnu sildikten sonra,

Çöpe dokunduktan sonra,

Dışarıdan eve geldikten sonra,

Hayvanlarla temas ettikten sonra.

Bu basit ama etkili davranış, hem kendi sağlığımız hem de çevremizdeki insanların sağlığı için büyük bir fark yaratır.