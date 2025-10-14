Yaya çarptı motorcu ağır yaralandı

Avcılar’da yola aniden çıkan bir kadın, Burcu Oğuz’un kullandığı motosiklete çarptı. Bacağı kırılan Oğuz, “Faturalarımı ödeyemiyorum, çok mağdurum. Bu çocuk bulunsun” diyerek yardım çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025

İstanbul Avcılar'da koşarak yolun karşısına geçtiği iddia edilen kadın, Burcu Oğuz yönetimindeki motosiklete çarptı. Kadın, olay yerinden uzaklaştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Burcu Oğuz, başını park halindeki otomobile çarptı. Ardından yere düştü. Hastaneye kaldırılan Burcu Oğuz'un bacağının kırıldığı belirlendi.



'FATURALARIMI ÖDEYEMİYORUM'

Burcu Oğuz, "Normalde motorcular yayaya çarpar. Burada yaya motorcuya, bana çarptı. Sağ bacağım kırık, iş göremezlik raporum var. Faturalarımı ödeyemiyorum. Çok mağdurum, yardım edin. Devletimden, büyüklerimden rica ediyorum bu çocuk bulunsun" şeklinde konuştu.