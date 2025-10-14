Rukiye’nin protez sevinci: Belediye değil dernek aldı

Adana’da Rukiye Kaplan (10), belediye otobüsünün çarpması sonucu sol bacağını kaybetti. Belediye ilgilenmedi. Bir dernek yardımıyla küçük kıza protez takıldı.

Adana Çukurova'da 27 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, o tarihte 6 yaşında olan Rukiye Emine Kaplan, evinin önünden yolun karşısına geçmek isterken Gamze Özcan yönetimindeki belediyeye ait otobüsün altında kaldı. Metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı.

6 saat süren ameliyatla sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü.Mahkemede görülen davada Rukiye Emine Kaplan kusurlu bulundu.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ise kazadan sonra iddiaya göre aileyle ilgilenmedi ve küçük kıza protez taktırmadı.

4 YILDIR SANDALYEDEYDİ

Yılladır tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren Rukiye'nin durumundan Ogün Abi Derneği haberdar oldu. Dernek, Rukiye Emine'ye uygun protez bacak taktırmak için harekete geçti. Yapılan protez bacak Rukiye Emine'ye takıldı. Parka giden Rukiye, gönlünce parkta oynadı.