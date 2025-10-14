İyilik meleği Selina’nın emaneti Ecrin’e yeni akülü sandalye

Yardım gönüllüsü Selina, fiziksel engelli Ecrin’e tekerlekli akülü araç hediye etti. 3 gün sonra ise depremde hayatını kaybett i. Gönüllüler, akülü sandalyesi bozulan küçük kıza yeni aracını verdi.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025

k.maraş'ta yaşayan yardım gönüllüsü Selina Eylem Sarı ve ailesi, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirdi. Depremden 3 gün önce Afşin'de yaşayan fiziksel engelli Ecrin'in (12) isteği üzerine ona tekerlekli akülü sandalye hediye etmişti. Bugün 6. sınıf öğrencisi olan Ecrin'e, Selina Eylem'in emaneti olarak gönüllüler sahip çıkıyor. Akülü aracı bozulan Ecrin'in yaşadığı Elbistan'a giden Şahbaz ve Bir Tebessüme Değer Derneği gönüllüleri, Ecrin'e yeni aracını hediye etti. Dernek başkanı Fatih Akpınar, "Ecrin bize Selina kardeşimizin emaneti. Biz de emanete en iyi şekilde sahip çıkacağız" dedi.

İyilik meleği Selina, Ecrin'e "Hep yanında olacağım" sözünü vermişti. Ancak depremde yaşamını yitirmişti.