Islak mendil ve dezenfektan kullanınca ehliyetinden oldu

Dilek Arslan Bal, benzinlikte ıslak mendil ve dezenfektan kullandı. Çevirmeye giren kadın, alkolmetreye göre 0.61 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulunca şok yaşadı. Alkol kullanmadığını ispatlayan Bal, 4 yıl sonra gittiği adliyede kararın istinaf edildiğini öğrenince yıkıldı.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025

İlginç olay, 4 yıl önce Diyarbakır'da yaşandı. 44 yaşındaki Dilek Arslan Bal, 18 Eylül 2021'de saat gece 00.30 sularında bir yakınının kınasına katılmak için yola çıktı. Kına dönüşü Silvan yolunda bir benzinlikte durarak yakıt alıp ihtiyaçlarını giderdi. Hem ıslak mendil hem de dezenfektan kullandı. Aracına binip yoluna devam etti.

Diyarbakır girişinde polis uygulama noktasına giren Bal'dan alkolmetreyi üflemesi istendi. Alkolmetreyi üfleyen Bal, çıkan sonuç karşısında neye uğradığını şaşırdı. 0.61 promil alkollü olduğu belirlenen Bal, bir hata olduğunu, asla alkol kullanmadığını belirtse de sonucu değiştiremedi.



Dilek Arslan Bal (Takvim Gazetesi)



'HER ŞEY ORTADA'

Ailesine haber veren Bal, yakınları ile birlikte gittiği Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hemşireden alkolün nasıl çıkmış olabileceği ile ilgili bilgi almak istedi. Hemşire gazlı içecek, dezenfektan ve ıslak mendil kullanımının bazen alkolmetreyi yanıltabileceğini ifade etti. Tahlil sonucu temiz çıkan ve alkol kullanmadığı belirlenen kadın, mahkemeye başvurdu. Bal'a yazılan ceza iptal edilirken el konulan ehliyeti de iade edildi.

Aradan geçen 4 yılın ardından adliyeye giden Bal, kararın istinafa gönderildiğini öğrenince ikinci bir şok daha geçirdi. Her şeyin ortada olduğunu ve hayatı boyunca ağzına alkol koymadığını belirten Bal, şimdi istinaftan gelecek kararı bekliyor.