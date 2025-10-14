AJet’ten 9 dolarlık sonbahar fırsatı! Hangi tarihlerde geçerli? İşte 34 ülkedeki 59 farklı rota…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 12:27

(Kaynak: AA) AJET'TEN SONBAHARA ÖZEL UÇUŞ FIRSATI AJet, sonbahara özel düzenlediği kampanyayla yurt dışı seyahat planı yapan yolcularına büyük bir fırsat sunuyor. Havayolu şirketi, tüm yurt dışı hatlarında geçerli olmak üzere bilet fiyatlarını 9 dolardan başlatıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na uzanan geniş bir uçuş ağını kapsıyor. Toplamda 34 ülkedeki 59 şehre sefer düzenleyen AJet, bu hatların tamamında indirimli bilet satışına başladı.