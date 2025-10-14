AJet’ten 9 dolarlık sonbahar fırsatı! Hangi tarihlerde geçerli? İşte 34 ülkedeki 59 farklı rota…
AJet, sonbahara özel dev bir kampanya ile yurt dışı seyahat edecekleri sevindirdi. Havayolu şirketi, 34 ülkedeki 59 farklı noktaya düzenlediği seferlerde geçerli olmak üzere bilet fiyatlarını 9 dolardan başlatıyor. Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na uzanan geniş uçuş ağıyla dikkat çeken AJet’in indirimli biletleri, belirli tarihler arasında satışta olacak. Peki kampanyalı biletler hangi ülkelerde geçerli, tarihleri ne zaman?
AJet, sonbahar dönemi için kampanyalı bilet satışını başlattı. Avrupa'dan Orta Asya'ya uzanan geniş uçuş ağındaki tüm yurt dışı hatlarda bilet fiyatlarını 9 dolardan satışa sunuyor. 34 ülkedeki 59 farklı noktayı kapsayan kampanya, kısa süreliğine geçerli olacak ve binlerce yolcuya avantajlı seyahat imkanı sunacak. İşte tarihleri ve geçerli olan ülkeler…
AJET'TEN SONBAHARA ÖZEL UÇUŞ FIRSATI
AJet, sonbahara özel düzenlediği kampanyayla yurt dışı seyahat planı yapan yolcularına büyük bir fırsat sunuyor. Havayolu şirketi, tüm yurt dışı hatlarında geçerli olmak üzere bilet fiyatlarını 9 dolardan başlatıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na uzanan geniş bir uçuş ağını kapsıyor. Toplamda 34 ülkedeki 59 şehre sefer düzenleyen AJet, bu hatların tamamında indirimli bilet satışına başladı.
Kampanyalı biletler sınırlı bir süre için satışta olacak. Yolcular, 14-15 Ekim tarihleri arasından 9 dolardan başlayan fiyatlarla biletlerini satın alabilecek. Toplam 150 bin koltuğun satışa sunulduğu kampanyada alınan biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerinde kullanılabilecek.
Kampanya kapsamında "Basic" biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla sunulurken, diğer bilet türlerinde de özel indirimler uygulanıyor. Dileyen yolcular, "Ecojet" paketine 9 dolardan, "Flex" paketine 29 dolardan ve "Premium" paketine 39 dolardan yükseltme yapabilecek.