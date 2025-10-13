Su korkusunu yendi antrenör oldu başarıya yüzdü
7 yaşında boğulma tehlikesi geçiren Helin Duran, fobisini aşarak azmiyle yüzme antrenörü olmayı başardı.
Diyarbakır'da yaşayan Helin Duran (27), 7 yaşında Çermik ilçesindeki bir kaplıcada boğulma tehlikesi geçirdi. Bu olay, onun su korkusunu tetikledi ve uzun yıllar boyunca havuzlardan uzak durmasına yol açtı. Ancak, yıllar sonra bu korkuyla yüzleşmeye karar verdi ve yüzme eğitimlerine katılmaya başladı.
Eğitmenlerin desteği sayesinde, ilk başta korkarak da olsa suya girmeyi başardı. Yüzmeyi öğrendikten sonra, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan antrenörlük belgesi aldı ve antrenör olmaya karar verdi. Şu anda Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çatısı altında 2 yıldır yüzme antrenörlüğü yapmaktadır.
'ONLARCA KiŞiYE YÜZME ÖĞRETTi'
Helin Duran, su korkusu olan bireylerle özel olarak ilgileniyor. Onlara güven aşılayarak, ilk başlarda suya gireme bocalaması yaşayan öğrencilerini zamanla başarılı yüzücüler haline getiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin insana yüzme öğrettiğini belirtiyor.
Öğrencilerinden Muhammed Yusuf Nergüz (13), antrenörü Helin Duran'ı örnek aldığını ve onun sayesinde korkusunu aştığını belirtti.
Helin Duran: "Bugüne kadar yaklaşık 5 bin insana yüzme öğrettim. İnsanların hayatına böyle dokunmak benim için çok kıymetli."
Helin Duran, "Azmim ve eğitmenlerimin motive etmesiyle korkuyu yendim" dedi.