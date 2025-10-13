Su korkusunu yendi antrenör oldu başarıya yüzdü

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Diyarbakır'da yaşayan Helin Duran (27), 7 yaşında Çermik ilçesindeki bir kaplıcada boğulma tehlikesi geçirdi. Bu olay, onun su korkusunu tetikledi ve uzun yıllar boyunca havuzlardan uzak durmasına yol açtı. Ancak, yıllar sonra bu korkuyla yüzleşmeye karar verdi ve yüzme eğitimlerine katılmaya başladı.

Eğitmenlerin desteği sayesinde, ilk başta korkarak da olsa suya girmeyi başardı. Yüzmeyi öğrendikten sonra, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan antrenörlük belgesi aldı ve antrenör olmaya karar verdi. Şu anda Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çatısı altında 2 yıldır yüzme antrenörlüğü yapmaktadır.