“Sıra bana geldi” dedi, üniversite hayalini gerçeğe dönüştürdü

Antalya’da yaşayan 53 yaşındaki Meryem Varlık, pandemi döneminde lise eğitimini tamamlayıp kızının okuduğu bölümü kazandı. “Çocuklarımı okuttum, şimdi sıra bende” dedi.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Antalya'da yaşayan Meryem Varlık (53), pandemi döneminde dışarıdan lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite hayalini gerçekleştirdi. Halkla ilişkiler mezunu oğlu ve radyo televizyon bölümü mezunu kızından aldığı destekle sınava giren Varlık, kızının mezun olduğu bölümü kazandı.

Çocuklarının okuduğu sıralarda şimdi kendisinin oturduğunu aktaran Varlık, "Çocuklarımı okuttum, sıra bana geldi. Bir hayalimi gerçekleştirdim" dedi.