Şehit ve gazi kardeşi Aziz’den örnek davranış: 15 aylık Zeynep’e yuva oldular

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Bir ağabeyi şehit, diğer kardeşi ise gazi olan Aziz Çatal (38) ve eşi Canan Çatal (35) 2 kız çocuklarından sonra 15 aylık Zeynep İlay'ın koruyucu ailesi oldu. 2022 yılında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın ağabeyi ve 15 Temmuz'da Ankara'da darbeci hainler tarafından vurularak gazi olan öğretmen Ömer Faruk Çatal'ın kardeşi olan Aziz Çatal, 14 yıl önce hayatını Canan Çatal ile birleştirdi.

Çiftin bu evliliklerinden 12 yaşında Elif Tuba ve 7 yaşında İkra Nur isimli kızları dünyaya geldi. Aziz Çatal'ın kendisi de 11 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında Uzman Çavuş olarak canla başla mücadele etti. Askerliği bırakıp, 2,5 yıl önce ise Konya Valiliği bünyesinde memur olarak göreve başlayan Aziz Çatal, eşinin isteği üzerine koruyucu aile olmaya karar verdiler.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran Çatal çifti, 15 aylık Zeynep İlay'ı kucaklayarak aileye kattı.