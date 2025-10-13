Şehit ve gazi kardeşi Aziz’den örnek davranış: 15 aylık Zeynep’e yuva oldular
Şehit ve Gazi kardeşi Aziz'den örnek davranış. İkiz babası Aziz Çatal ile eşi Canan Çatal, 15 aylık Zeynep’in koruyucu ailesi oldu. Zeynep, sıcak bir yuvaya ve 12 yaşında Elif Tuba ile 7 yaşındaki İkra Nur’a kardeş oldu.
Bir ağabeyi şehit, diğer kardeşi ise gazi olan Aziz Çatal (38) ve eşi Canan Çatal (35) 2 kız çocuklarından sonra 15 aylık Zeynep İlay'ın koruyucu ailesi oldu. 2022 yılında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın ağabeyi ve 15 Temmuz'da Ankara'da darbeci hainler tarafından vurularak gazi olan öğretmen Ömer Faruk Çatal'ın kardeşi olan Aziz Çatal, 14 yıl önce hayatını Canan Çatal ile birleştirdi.
Çiftin bu evliliklerinden 12 yaşında Elif Tuba ve 7 yaşında İkra Nur isimli kızları dünyaya geldi. Aziz Çatal'ın kendisi de 11 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında Uzman Çavuş olarak canla başla mücadele etti. Askerliği bırakıp, 2,5 yıl önce ise Konya Valiliği bünyesinde memur olarak göreve başlayan Aziz Çatal, eşinin isteği üzerine koruyucu aile olmaya karar verdiler.
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran Çatal çifti, 15 aylık Zeynep İlay'ı kucaklayarak aileye kattı.
'İYİ Kİ ZEYNEP İLAY'IN AİLESİ OLMUŞUZ'
Zeynep İlay, yeni yuvasında artık hem yürüyor hem de ablalarıyla oyunlar oynuyor. Çok mutlu olduklarını belirten Canan Çatal, "Aklımızda koruyucu aile olma fikri vardı. Kızlarıma yeni bir kardeş olsun, bir çocuğa evimizi, kalbimizi açalım istedik.
Çok mutluyuz. Artık yürüyor, ablalarıyla oyunlar oynuyor.
Evimizin neşesi oldu. İyi ki evimizin ve gönlümüzün kapısını Zeynep'e açmışız. Ailemizin yeni üyesiyle daha da mutlu bir aile olduk" dedi. Canımızdan bir can gibi. Kızlarımızdan farkı yok" ifadelerini kullandı.