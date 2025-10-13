Murat Kurum: "TOKİ yaparsa, böyle yapar"

Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında yeniden inşa edilen Özevim Sitesi’nin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, teslim töreninde “TOKİ yaparsa, böyle yapar” mesajını paylaştı.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında Üsküdar'daki Özevim Sitesi yeniden inşa edildi. Böylelikle 250 hak sahibi daha yuvasına kavuştu. İnşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen konutları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ yaparsa, böyle yapar" mesajını verdi.