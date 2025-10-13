Konuşma trafiği 155 bin yıla denk geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025’in ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika konuşma yapıldığını belirterek, “Bu süre kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor” dedi. Türkiye, Avrupa’da en fazla telefon görüşmesi yapan ülke oldu.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılının ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi. Türkiye'nin, Avrupa'ya kıyasla en fazla görüşme yapan ülke olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81.8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor" dedi.