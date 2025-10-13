Eskişehirli mucit 20 bin TL’ye araç üretti: 5 litreyle 370 kilometre

Fırat Eyüpoğlu, 28 günde 20 bin TL’ye hurda malzemelerden yaptığı aracı ile 370 kilometreyi 5 litre benzinle kat etmeyi başardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Eskişehir'de yaşayan 38 yaşındaki Fırat Eyüpoğlu bir araç yapmak için karar aldı. Bu kararı sonrası ön çalışma ve planlama yapan Eyüpoğlu, hurdacılardan topladığı malzemelerle 28 gibi kısa bir sürede aracını yaptı. İki kişilik ve otomatik vites olan 360 kilogram ağırlığındaki araç, 800 kilogram ağırlıkla 370 kilometreyi 5 litre benzinle kat etmeyi başardı. Motoru dahil tüm parçalarını hurdacıdan toplayan Fırat Eyüpoğlu, aracını toplamda 20 bin TL'ye mal etti.

Takvim Gazetesi

Aracını hem asfaltta hem de arazide gidebilecek şekilde tasarlayan Eyüpoğlu, onunla kampa gitmeyi planlıyor. Aracının oldukça dikkat çektiğini belirten Eyüpoğlu, 300 ile 400 bin TL bandında gelen teklifleri ise düşünmeden reddettiğini belirtti.

Projesi hakkında konuşan Fırat Eyüpoğlu, "Aracın, 3 vitesi var. 120 kilometre hız yapıyor" dedi.

Fırat Eyüpoğlu (Takvim Gazetesi)