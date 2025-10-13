(Fotoğraf: Sosyal medya)

OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI

Nur Sena Düzgün'ün ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu tamamlandı. Avukatı Zeynep Sena Ayrancı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, raporun detaylarını paylaştı.

Ayrancı açıklamasında şunları kaydetti: "Müvekkilim 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün, 26 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi ve inceleme raporu tamamlanmıştır. Adli Tıp raporuna göre: Ölümüne yol açacak herhangi bir travmatik bulguya rastlanmamıştır.

Ölümün dış etkenlerden kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Kan ve mide içeriğinde alkol bulunmamaktadır. Toksikolojik incelemelerde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmamıştır. Ölüm, ası ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiştir."