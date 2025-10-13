Diyarbakır'da ağaçta asılı halde bulunmuştu! Nur Sena Düzgün'ün ölüm nedeni ne? Otopsi raporu tamamlandı
Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulunmuştu. Düzgün'ün geride bıraktığı intihar notunda fakültede görev yapan bir araştırma görevlisinin isminin geçmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Düzgün'ün ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı ve ailenin avukatı otopsi ve inceleme raporunu kamuoyu ile paylaştı.
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayısta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı halde ölü bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENMİŞTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yapılan kontrollerde Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Düzgün, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedilmişti.
GERİYE İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ
Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu buldu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürüldü. Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattı ve müfettiş görevlendirildi.