Antalya’da 19 genci akıllı saat kurtardı
Antalya'da deniz sörfü yapmak isteyen 19 genç, rüzgar nedeniyle 2 mil açığa sürüklendi. Bir gencin kolundaki akıllı saat, otomatik olarak sahil güvenliği aradı. Gençler için kurtarma operasyonu yapıldı.
Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören 19 genç hafta sonu aktivitesi olarak Stand Up Paddle (SUP-kürek sörfü) yapmak için sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne geldi. Hazırlıklarını yapan gençler denize açılırken, bir süre sonra şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle açığa sürüklenmeye başladı. Saatte 31 knot hızla esen rüzgar karşısında çaresizce sürüklenmeye başlayan gençler tüm çabalarına rağmen geri dönmeyi başaramadı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Konyaaltı Sahili'nde gençlerin sürüklendiğini gören vatandaşlar, gençlerin durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı botlar verilen konuma hareket etti. Ekipler yaklaşık 2 mil açıkta küreklerle birbirine tutunmuş vaziyetteki 10'u erkek, dokuzu kadın toplam 19 SUP board yapan genci botlara aldı. Kimisi sert rüzgar nedeniyle suya düşerek ıslanmış, kimisi ise büyük korku yaşadığı gözlenen gençlere ekipler kendi kıyafetlerini giydirerek sıcak kalmalarına yardımcı oldu.
SICAK İÇECEK İKRAM EDİLDİ
Botlara alınarak Antalya Yat Limanı'na getirilen 19 gence sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından sıcak içecek ikram edildi.