Antalya’da 19 genci akıllı saat kurtardı

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören 19 genç hafta sonu aktivitesi olarak Stand Up Paddle (SUP-kürek sörfü) yapmak için sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne geldi. Hazırlıklarını yapan gençler denize açılırken, bir süre sonra şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle açığa sürüklenmeye başladı. Saatte 31 knot hızla esen rüzgar karşısında çaresizce sürüklenmeye başlayan gençler tüm çabalarına rağmen geri dönmeyi başaramadı.