Adidas Watch Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!

Adidas saat kampanyası sona erdi ve çekiliş sonuçları belli oldu! Tam 6.210 kişinin katıldığı çekilişte şanslı isimler Adidas KL1771 model kol saatinin sahibi oldu. KL1771 model kol saati kazanan asil ve yedek talihlilerin tam listesi haberimizde yer alıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Binlerce kişinin merakla beklediği 2025 Adidas saat çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi denetiminde gerçekleştirilen kampanya ile 6.210 katılımcı arasından Adidas KL1771 kol saati kazanan şanslı isimler belli oldu. İşte adınızın olup olmadığını saniyeler içinde kontrol edebileceğiniz, ismiyle açıklanan asil ve yedek talihlilerin tam listesi...

Adidas KL1771 Kol Saati Kazananlar Listesi

İşte o şanslı isimler! Lütfen adınızı hem asil hem de yedek listesinden kontrol edin.

Asil Talihliler (Saati Doğrudan Kazananlar)

Fahri Alpyürür / İstanbul

Yunus Emre Dinlemez / Antalya

Batuhan Kınık

Mısra Baykal

Nuri Yılmaz / Aydın

Miraç Durmuş / İzmir

Erol Yıldız / İstanbul

Yavuz Can / İstanbul

Erol Purtul

Tuğçe Demircioğlu / İstanbul

Takvim Gazetesi

Yedek Talihliler (Asil Talihlilerden Ödülünü Almayan Olursa Sırayla Hak Kazanacaklar)

Barış Köse / Ankara

Elvan Özgür

Nilgün Kandemir / İstanbul

Nedret Yelda Bozdemir / Muğla

Halil ÜSTÜNDAĞ / Ankara

Mevlüt Özkara / Kayseri

Merve Duran / İzmir

Alperen Doğan / Afyonkarahisar

Mehmet Yildirim / Uşak

Murat Dayıoğlu / Tekirdağ Takvim Gazetesi

Kazandım! Şimdi Ne Yapmalıyım?

Eğer adınız Asil Talihliler listesinde yer alıyorsa, hediyenizi almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.

Kimlik Fotokopinizi Hazırlayın: Adınızın, soyadınızın ve T.C. kimlik numaranızın net bir şekilde göründüğü bir kimlik fotokopisi hazırlayın.

İletişim Bilgilerinizi Ekleyin: Size ulaşabilmeleri için güncel telefon numaranızı ve adresinizi bir kağıda yazın.

Belgelerinizi Gönderin: Hazırladığınız kimlik fotokopisi ve iletişim bilgilerinizi aşağıdaki yollardan biriyle U2 Tanıtım şirketine ulaştırın.