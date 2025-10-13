Adidas Watch Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!
Adidas saat kampanyası sona erdi ve çekiliş sonuçları belli oldu! Tam 6.210 kişinin katıldığı çekilişte şanslı isimler Adidas KL1771 model kol saatinin sahibi oldu. KL1771 model kol saati kazanan asil ve yedek talihlilerin tam listesi haberimizde yer alıyor.
Binlerce kişinin merakla beklediği 2025 Adidas saat çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi denetiminde gerçekleştirilen kampanya ile 6.210 katılımcı arasından Adidas KL1771 kol saati kazanan şanslı isimler belli oldu. İşte adınızın olup olmadığını saniyeler içinde kontrol edebileceğiniz, ismiyle açıklanan asil ve yedek talihlilerin tam listesi...
Adidas KL1771 Kol Saati Kazananlar Listesi
İşte o şanslı isimler! Lütfen adınızı hem asil hem de yedek listesinden kontrol edin.
Asil Talihliler (Saati Doğrudan Kazananlar)
Fahri Alpyürür / İstanbul
Yunus Emre Dinlemez / Antalya
Batuhan Kınık
Mısra Baykal
Nuri Yılmaz / Aydın
Miraç Durmuş / İzmir
Erol Yıldız / İstanbul
Yavuz Can / İstanbul
Erol Purtul
Tuğçe Demircioğlu / İstanbul
Yedek Talihliler (Asil Talihlilerden Ödülünü Almayan Olursa Sırayla Hak Kazanacaklar)
Barış Köse / Ankara
Elvan Özgür
Nilgün Kandemir / İstanbul
Nedret Yelda Bozdemir / Muğla
Halil ÜSTÜNDAĞ / Ankara
Mevlüt Özkara / Kayseri
Merve Duran / İzmir
Alperen Doğan / Afyonkarahisar
Mehmet Yildirim / Uşak
Murat Dayıoğlu / Tekirdağ
Kazandım! Şimdi Ne Yapmalıyım?
Eğer adınız Asil Talihliler listesinde yer alıyorsa, hediyenizi almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.
Kimlik Fotokopinizi Hazırlayın: Adınızın, soyadınızın ve T.C. kimlik numaranızın net bir şekilde göründüğü bir kimlik fotokopisi hazırlayın.
İletişim Bilgilerinizi Ekleyin: Size ulaşabilmeleri için güncel telefon numaranızı ve adresinizi bir kağıda yazın.
Belgelerinizi Gönderin: Hazırladığınız kimlik fotokopisi ve iletişim bilgilerinizi aşağıdaki yollardan biriyle U2 Tanıtım şirketine ulaştırın.