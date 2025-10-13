50 milyon devretti

Bu hafta 6 bilen çıkmayınca 50 milyon 757 bin lira devretti. 5 bilenler 138 bin 283 lira, 4 bilenler 3 bin 850 lira kazandı. Aynı zamanda 5+1 bilen çıkmayınca 4 milyon 938 bin lira da devretti.

6 bilen çıkmayınca 50 milyon 757 bin lira devretti. 5 bilenler 138 bin 283'er, 4 bilenler 3 bin 850'şer, 3 bilenler 203'er, 2 bilenler 22'şer lira alacak.





5 MİLYON DEVRETTi

5+1 bilen çıkmayınca 4 milyon 938 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 508'er, 4+1 bilenler 2 bin 137'şer, 4 bilenler 209'ar, 3+1 bilenler 112'şer, 3 bilenler 33'er, 2+1 bilenler 47'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 24'er lira alacak.