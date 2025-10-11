TİGEM 50 mevsimlik işçi alımı yapıyor: Tarım İşletmesi Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? Kadro dağılımı ve şartları

AA

BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

İlanın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 45 yaşını doldurmamış olmak.

Affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel niteliklere sahip olmak.

Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu ilin veya ilçenin sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

İlanın yayınlandığı tarih itibarıyla veya sonrasında alınmış Adli Sicil Belgesi teslim edilmesi gerekmektedir. (Kamu kurumları için alınacak belgede adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur. E-Devlet üzerinden alınan internet çıktısı kabul edilecektir.)

Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınavı ve diğer tüm duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" hükmü, söz konusu yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü/mülakat-uygulama sınavında başarılı sayılan adaylar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 15'inci maddesi gereğince, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde, her türlü iklim şartlarında, vardiyalı işlerde çalışabileceklerine dair tam teşekküllü bir hastaneden son altı ay içinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu ibraz etmek zorundadır. Bu adaylar ayrıca, idarenin unvanına uygun olarak vereceği diğer işleri de yapmayı kabul etmiş sayılır.