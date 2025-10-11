TİGEM 50 mevsimlik işçi alımı yapıyor: Tarım İşletmesi Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? Kadro dağılımı ve şartları
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, farklı branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 50 mevsimlik işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak kabul edilecek. Peki TİGEM mevsimlik işçi alımı başvuruları ne zaman? İşte kontenjanlar…
TİGEM istihdam edilmek üzere mevsimlik işçi alımı yapacağını açıkladı. 18-45 yaş aralığındaki adaylar arasından kura yöntemiyle belirlenecek isimler, daha sonra sözlü sınava çağrılacak. İşte TİGEM Ceylanpınar işçi alımıyla ilgili başvuru süreci, kadro dağılımı ve gerekli şartlara dair tüm ayrıntılar…
TİGEM 50 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI YAPIYOR
TİGEM'in Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek mevsimlik işçiler için başvurular 13-18 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden online olarak alınacak.
Alımlar; Tır Şoförü (5 kişi), Oto Elektrikçi (3 kişi), Zirai Aletler Tamircisi (5 kişi), Traktör Bakım Onarımcısı (5 kişi), Elektrikçi (10 kişi), Traktör Sürücüsü (20 kişi) ve İş Makinası Operatörü (2 kişi) pozisyonlarında gerçekleştirilecek.
Adayların belirleneceği kura çekimi 4 Kasım saat 10.00'da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri'nde yapılacak. Kura sonuçları tigem.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Kurada adı çıkan adayların sözlü sınav tarihleri, yerleri ve teslim etmeleri gereken belgeler ise ilerleyen günlerde yine resmi internet sitesinden ilan edilecek.