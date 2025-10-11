Kayseri’de kabus anları! Kar maskeli saldırganlar baba ve oğlunu vurup kaçtı

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 20:52

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi ermir Mahallesi 1780. Sokak'ta meydana gelen olayda, motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 şahıs, baba Z.Y. ve oğlu K.Y.'yi tüfekle yaralayıp kaçtı.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.