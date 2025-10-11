takvim-logo

Kayseri'de kabus anları! Kar maskeli saldırganlar baba ve oğlunu vurup kaçtı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde korku dolu anlar meydana geldi. Kar maskeli 2 şahıs baba ve oğlunu tüfekle vurarak yaraladı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi ermir Mahallesi 1780. Sokak'ta meydana gelen olayda, motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 şahıs, baba Z.Y. ve oğlu K.Y.'yi tüfekle yaralayıp kaçtı.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Z.Y. ve K.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

