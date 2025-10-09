Yedikule Hisarı nerede? "Aile Festivali" Yedikule Hisarı'na nasıl gidilir? İşte yol tarifi ile toplu taşıma alternatifleri

Yedikule Hisarı, 10-12 Ekim tarihleri arasında Aile Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Etkinliğe katılmak isteyenler, şehrin dört bir yanından Yedikule Hisarı’na nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki Yedikule Hisarı nerede, toplu taşımayla nasıl gidilir? İşte yol güzergahları…

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 16:07

Aile Festivali, 10-11-12 Ekim tarihlerinde büyüleyici atmosferiyle öne çıkan Yedikule Hisarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Sabah 11.00'den akşam 22.00'ye kadar sürecek festivalde müzikten atölyelere, lezzet duraklarından çocuk etkinliklerine kadar pek çok eğlenceli aktivite yer alacak. Peki Yedikule Hisarı nerede ve nasıl gidilir? İşte yol tarifi…

(Kaynak: AA) YEDİKULE HİSARI NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Tarihi surların arasında yer alan Yedikule Hisarı, İstanbul'un Fatih ilçesi sınırlarında konumlanıyor. Ulaşımı oldukça kolay olan bu tarihi mekana birkaç farklı yolla gitmek mümkün. Marmaray hattını kullanarak Kazlıçeşme Durağı'nda inip yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşle Hisar'a ulaşabilirsiniz.

(Kaynak: Aile Festivali) Dilerseniz Sirkeci–Kazlıçeşme banliyö treniyle Yedikule Durağı'nda inip yalnızca 5 dakikalık kısa bir yürüyüş yaparak da alana varabilirsiniz. Toplu taşımayı tercih edenler içinse Hisar'ın önünden geçen 80T, 93M, 50K ve MR20 numaralı otobüs hatları ulaşım açısından pratik bir alternatif sunuyor.