Diyanet 10 Ekim 2025 hutbesi: İşte bu haftaki Cuma hutbesinin tam metni

Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Ekim 2025 tarihli Cuma hutbesini yayımladı. Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak hutbe, birlik, beraberlik ve manevi değerlerin önemine dikkat çekiyor. Müslümanlar, cuma namazı öncesinde hutbeyi dinleyerek hem dini bilgilerini tazeleyecek hem de toplumsal mesajlarla maneviyatlarını güçlendirecek.
Bu haftanın Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. 10 Ekim'de okunacak hutbede, Müslümanların manevi dünyalarını diri tutacak ayetler ve hadisler ışığında birlik ve dayanışma vurgusu öne çıkıyor.
10 EKİM CUMA HUTBESİ
CENÂB-I HAKK'IN NAZARGÂHI: KALP
Muhterem Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün ashabına helaller ve haramlarla alakalı birtakım şeyleri anlattıktan sonra şu uyarıda bulundu: "Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bedenin tamamı iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! İşte o et parçası, kalptir."
Aziz Müminler!
Kalp; Cenâb-ı Hakk'ın nazargâhıdır. İman ve takvanın, irfan ve hikmetin mekânıdır. Nezaket ve zarafetin membaı, ilâhî aşkın ve muhabbetin mihenk noktasıdır. Kalp; sevgi ve nefretin, cesaret ve korkaklığın, iyilik ve kötülüğün, hâsılı bütün duyguların merkezidir.
Kıymetli Müslümanlar!
İnsan, Allah ve Resûlüne gönülden inanıp Cenâb-ı Hakk'ın zikrini kalbine yerleştirdiği zaman gerçek huzuru elde eder. Nitekim hutbemize başlarken okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, "Doğru yolda olanlar, iman edip Allah'ı zikrederek kalplerini huzura erdirenlerdir. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur" buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen, öğrenen, öğreten, onun rahmet yüklü mesajlarını hayatının her anına ve her alanına aktaran kişinin kalbi, ilahi tecelliye mazhar olur. Kul, kalbini fani olandan kurtarıp baki olana bağladığında, İslam'ın hakikatleriyle cilalayıp tövbe ve istiğfar ile günahlardan arındırdığında dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşır. Cenâb-ı Mevlâ, "Mahşer günü, insana ne mal ne de evlât fayda verir. Ancak Allah'a kalb-i selîm ile gelenler o günde fayda bulur" buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir.
Değerli Müminler!
İnsan, şeytanın ve nefsinin aldatmalarına kapılır; şirk ve küfrün, riya ve gösterişin, hırs ve tamahın, öfke ve şiddetin esiri olursa kalbi katılaşır. Sevgisinde soğukluk, sözlerinde sertlik, davranışlarında acımasızlık ortaya çıkar. Kişi; yönünü şaşırır, istikametten ayrılır, ibadetlerden uzaklaşır, helal-haram hassasiyetini kaybeder ve günahlara dalarsa kalbi kararır. Kulağı gerçeği işitmez, dili doğruyu söylemez, gözü hakikati görmez olur. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in bu husustaki uyarısı gayet açıktır: "Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ederse kalbi parlar. Günaha devam ederse siyah nokta artar ve sonunda tüm kalbini kaplar."