Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 20:23

Batman 'da kent merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Batman'da dehşet anları! Mermiler havada uçuştu | Olaya müdahale eden polis memuru kurşunların hedefi oldu (İHA)

POLİS MEMURU KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettiği sırada bir polis memuru açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.