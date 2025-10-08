Batman'da dehşet anları! Mermiler havada uçuştu | Olaya müdahale eden polis memuru kurşunların hedefi oldu
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada korku dolu anlar yaşandı. Olaya müdahale eden bir polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 2 saldırgan gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Batman'da kent merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
POLİS MEMURU KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettiği sırada bir polis memuru açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.
Yaralı polis memuru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.