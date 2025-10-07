Viral TikTok trendi: Kan şekerini dengeliyor tokluk süresini uzatıyor! Meğer ekmeği kızartmadan önce...
Ekmeği kızartmadan önce dondurmak kulağa garip gelebilir, ancak uzmanlara göre bu küçük adım hem kalori alımını hem de kan şekeri dalgalanmalarını azaltabilir. Sosyal medyada hızla yayılan bu yöntem, “Asyalı anne sırrı” olarak tanınıyor.
Ekmeği kızartmadan önce dondurmak sadece basit bir mutfak hilesi değil! Bilim insanlarına göre bu yöntem, kan şekerinizi dengeleyip tokluk sürenizi uzatmanın yanı sıra bağırsak sağlığınızı da destekliyor. Pişirilen nişastalı gıdaların soğutulup dondurulması, "dirençli nişasta" oluşumunu artırıyor ve bu sayede ekmeğin glisemik indeksi düşüyor. TikTok'ta viral olan (Asian mom secret) "Asyalı anne sırrı" olarak bilinen bu yöntem, ekmek, pirinç, makarna ve patates gibi karmaşık karbonhidratlarda uygulanabiliyor.
🍞 Dondurulmuş Ekmek Tüketimi Vücudunuzu Nasıl Etkiliyor?
TikTok'ta viral hale gelen bu yöntemin ardında nişasta retrogradasyonu adı verilen bir kimyasal süreç var. Pişirilen ve ardından soğutulup dondurulan nişasta molekülleri, daha kompakt ve kristal bir yapıya dönüşüyor. Bu sayede "dirençli nişasta" adı verilen, sindirimi zor bir form oluşuyor.
Uzmanlara göre bu değişim:
- Kan şekerinin daha dengeli yükselmesini,
- Uzun süreli tokluk hissini,
- Ve bağırsak mikrobiyomunun güçlenmesini sağlıyor.