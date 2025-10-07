takvim-logo

Viral TikTok trendi: Kan şekerini dengeliyor tokluk süresini uzatıyor! Meğer ekmeği kızartmadan önce...

Ekmeği kızartmadan önce dondurmak kulağa garip gelebilir, ancak uzmanlara göre bu küçük adım hem kalori alımını hem de kan şekeri dalgalanmalarını azaltabilir. Sosyal medyada hızla yayılan bu yöntem, “Asyalı anne sırrı” olarak tanınıyor.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Viral TikTok trendi: Kan şekerini dengeliyor tokluk süresini uzatıyor! Meğer ekmeği kızartmadan önce...

Ekmeği kızartmadan önce dondurmak sadece basit bir mutfak hilesi değil! Bilim insanlarına göre bu yöntem, kan şekerinizi dengeleyip tokluk sürenizi uzatmanın yanı sıra bağırsak sağlığınızı da destekliyor. Pişirilen nişastalı gıdaların soğutulup dondurulması, "dirençli nişasta" oluşumunu artırıyor ve bu sayede ekmeğin glisemik indeksi düşüyor. TikTok'ta viral olan (Asian mom secret) "Asyalı anne sırrı" olarak bilinen bu yöntem, ekmek, pirinç, makarna ve patates gibi karmaşık karbonhidratlarda uygulanabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🍞 Dondurulmuş Ekmek Tüketimi Vücudunuzu Nasıl Etkiliyor?

TikTok'ta viral hale gelen bu yöntemin ardında nişasta retrogradasyonu adı verilen bir kimyasal süreç var. Pişirilen ve ardından soğutulup dondurulan nişasta molekülleri, daha kompakt ve kristal bir yapıya dönüşüyor. Bu sayede "dirençli nişasta" adı verilen, sindirimi zor bir form oluşuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uzmanlara göre bu değişim:

  • Kan şekerinin daha dengeli yükselmesini,
  • Uzun süreli tokluk hissini,
  • Ve bağırsak mikrobiyomunun güçlenmesini sağlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🧬Doğal Prebiyotik Güç

NY Post'ta yer alan habere göre dirençli nişasta, tıpkı lif gibi davranarak kalın bağırsakta fermente oluyor. Bu süreç, "iyi bakteriler" için doğal bir besin kaynağı görevi görüyor. Ohio Eyalet Wexner Tıp Merkezi'nden diyetisyen Kristine Dilley, dirençli nişastanın kalori değerine dikkat çekiyor: "Dirençli nişastanın gramı ortalama 2,5 kaloriye sahipken, normal nişasta 4 kalori içerir." Yani aynı miktarda ekmek yeseniz bile, dondurulup tekrar ısıtılmış versiyonu daha düşük kalori almanızı sağlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Viral Tost Tüyosu

İngiltere'de yaşayan cerrah Dr. Karan Rangarajan (TikTok'ta bilinen adıyla Dr. Karan Raj), bu yöntemi savunan isimlerden biri. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan videosunda şu ifadeleri kullanıyor: "Bir dilim beyaz ekmeği dondurup çözdürür, ardından kızartırsanız, glisemik indeksini neredeyse yarı yarıya düşürebilirsiniz."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Glisemik indeks, bir besinin kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren bir ölçüdür.

Bu yöntemde nişasta yapısı değiştiği için, ekmek daha yavaş sindirilir ve kan şekeri daha dengeli bir şekilde yükselir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🍚 Sadece Ekmek Değil: Pirinç, Makarna ve Patates İçin de Geçerli

Bu yöntem sadece ekmekte değil; pirinç, makarna, patates, yulaf ve hatta baklagiller gibi karmaşık karbonhidratlarda da işe yarıyor. Ancak şekerli atıştırmalıklar ve işlenmiş gıdalar için aynı etki geçerli değil. Uzmanlar, "Basit karbonhidratlar, retrogradasyon sürecinden fayda görmez." diye ekliyor.

⚠️ Dikkat: Yanlış Saklama Yöntemi Gıda Zehirlenmesine Yol Açabilir

Ekmek ya da diğer nişastalı yiyecekleri dondururken gıda güvenliği kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, pişmiş yiyeceklerin en az 24 saat buzdolabında bekletilmesi ve ardından dondurulmasını öneriyor. Yeniden ısıtma aşamasında ise, yiyeceklerin tamamen ısındığından emin olmak büyük önem taşıyor. Aksi halde bakteriyel gıda zehirlenmeleri yaşanabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Daha Kolay Bir Alternatif: Tam Tahıllı veya Ekşi Mayalı Ekmek

Tüm bu adımları uygulamak istemeyenler için diyetisyenler, tam tahıllı, filizlenmiş tahıllı veya ekşi mayalı ekmekleri öneriyor. Bu ekmek türleri zaten doğal olarak daha yüksek lif içeriyor ve kan şekerini daha yavaş yükseltiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Teknik Kadar Seçim de Önemli"

Kanada merkezli diyetisyen Helen Tieu, yöntemin etkili olduğunu ancak yiyecek seçiminin daha belirleyici rol oynadığını vurguluyor:

"Tekrarlanan ısıtma ve soğutma döngüleri dirençli nişasta oranını artırabilir, fakat ekmeğin türü, porsiyon büyüklüğü ve yanında neyle tükettiğiniz çok daha önemlidir."