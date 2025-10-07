Viral TikTok trendi: Kan şekerini dengeliyor tokluk süresini uzatıyor! Meğer ekmeği kızartmadan önce...

NY Post'ta yer alan habere göre dirençli nişasta, tıpkı lif gibi davranarak kalın bağırsakta fermente oluyor. Bu süreç, "iyi bakteriler" için doğal bir besin kaynağı görevi görüyor. Ohio Eyalet Wexner Tıp Merkezi'nden diyetisyen Kristine Dilley , dirençli nişastanın kalori değerine dikkat çekiyor: "Dirençli nişastanın gramı ortalama 2,5 kaloriye sahipken, normal nişasta 4 kalori içerir." Yani aynı miktarda ekmek yeseniz bile, dondurulup tekrar ısıtılmış versiyonu daha düşük kalori almanızı sağlıyor.

İngiltere'de yaşayan cerrah Dr. Karan Rangarajan (TikTok'ta bilinen adıyla Dr. Karan Raj), bu yöntemi savunan isimlerden biri. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan videosunda şu ifadeleri kullanıyor: "Bir dilim beyaz ekmeği dondurup çözdürür, ardından kızartırsanız, glisemik indeksini neredeyse yarı yarıya düşürebilirsiniz."

Bu yöntemde nişasta yapısı değiştiği için, ekmek daha yavaş sindirilir ve kan şekeri daha dengeli bir şekilde yükselir.

Glisemik indeks, bir besinin kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren bir ölçüdür.

🍚 Sadece Ekmek Değil: Pirinç, Makarna ve Patates İçin de Geçerli

Bu yöntem sadece ekmekte değil; pirinç, makarna, patates, yulaf ve hatta baklagiller gibi karmaşık karbonhidratlarda da işe yarıyor. Ancak şekerli atıştırmalıklar ve işlenmiş gıdalar için aynı etki geçerli değil. Uzmanlar, "Basit karbonhidratlar, retrogradasyon sürecinden fayda görmez." diye ekliyor.

⚠️ Dikkat: Yanlış Saklama Yöntemi Gıda Zehirlenmesine Yol Açabilir

Ekmek ya da diğer nişastalı yiyecekleri dondururken gıda güvenliği kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, pişmiş yiyeceklerin en az 24 saat buzdolabında bekletilmesi ve ardından dondurulmasını öneriyor. Yeniden ısıtma aşamasında ise, yiyeceklerin tamamen ısındığından emin olmak büyük önem taşıyor. Aksi halde bakteriyel gıda zehirlenmeleri yaşanabiliyor.