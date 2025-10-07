Pegasus’tan yurt dışına 9 Euro’luk kampanya! İşte geçerli tarihler ve uçuş yapılacak ülkeler

Pegasus, yurt dışı seyahat planı yapanlara fırsat sunuyor. Havayolu şirketi, Avrupa’nın en popüler şehirlerine 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı. Ucuz bilet kampanyasıyla Köln, Berlin, Frankfurt gibi lokasyonlara uygun fiyatlarla uçmak mümkün. İşte Pegasus’un 9 Euro’luk yurt dışı kampanyasına dair tüm detaylar ve geçerli tarihler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 11:52

Paylaş





ABONE OL

Pegasus, yurt dışına ekonomik fiyatlarla seyahat etmek isteyenlere özel bir kampanya başlattı. Havayolu şirketi, Avrupa'nın birçok popüler şehrine 9 Euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş fırsatı sunuyor. Peki hangi ülkeler için geçerli? İşte tarihleri…

(Kaynak: AA) HANGİ TARİHLER ARASI GEÇERLİ? Bu kampanya kapsamında 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak uçuşlarda, Avrupa'nın birçok şehrine kış sezonu boyunca oldukça uygun fiyatlarla seyahat etme fırsatı sizi bekliyor.

(Kaynak: AA) 9 Euro'dan Başlayan Uçak Biletleriyle Gidebileceğiniz Avrupa Şehirleri Köln Hamburg Berlin Frankfurt Münih Düsseldorf Stuttgart Viyana Zürih Daha fazla ve en güncel ayrıntılar (kampanya şartları, geçerli tarih aralıkları, vergiler, ek ücretler, bagaj hakları ve rezervasyon koşulları dahil) için kampanyanın resmi web sitesini ziyaret ederek tüm bilgileri dikkatle inceleyebilirsiniz.