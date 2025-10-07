Kanseri yendi, anne oldu: Ecem Türkdoğan’ın umut hikâyesi

Evliliğinin ilk yılında meme kanserine yakalanan 32 yaşındaki Ecem Türkdoğan, tedavi sürecinin ardından hem sağlığına kavuştu hem de anne oldu. Türkdoğan, pembe yürüyüşte kadınlara “Vücudunuzu tanıyın” çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025

İstanbul'da yaşayan Ecem Türkdoğan (32), evliliğinin ilk yılında ve daha 20'li yaşlarının ortasındayken meme kanserine yakalandı.

Türkdoğan'ın her iki memesi de mastektomi cerrahisiyle alındı. Herkes ona 'anne olamazsın' dedi ama genç kadın gördüğü tedaviyle kanseri yendi. Anne oldu. Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen pembe yürüyüşe bebeği, eşi ve kendisini tedavi eden doktoruyla birlikte katılan Türkdoğan, her kadının vücudunu tanıması gerektiğini söyledi.