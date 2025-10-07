Kampta tüfek faciası!

T.A., domuzlardan korunmak için aldığı tüfeği temizlerken eşini öldürdü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

İzmır Urla'da iddiaya göre, Temel Akyürek ile eşi Burçin Razak Akyürek kamp yapmak için ciple bölgeye gitti. Adam, tüfeği temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu yanındaki eşi vurularak yaralandı. Burçin Akyürek, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Temel Akyürek ifadesinde, "Gece domuzlara karşı kendimizi korumak için yanıma tüfek almıştım. Tüfeği araç içinde temizlerken kazayla ateş aldı. Araç dışındaki eşime isabet etti. Çok üzgünüm" dedi.