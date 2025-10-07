Gaziantep’te kardeş kavgası cinayetle bitti

Şehitkamil ilçesinde Yaşar Tüzel, husumetli olduğu ağabeyi Mehmet Tüzel’i bıçaklayarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlının, kavgaya engel olmaya çalışan annesini tekmeleyip bıçakla yaraladığı anlar da kaydedildi.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde kan donduran bir aile içi cinayet yaşandı. Yaşar Tüzel (40), aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı ağabeyi Mehmet Tüzel'i (45) bıçaklayarak hayatına son verdi. Olayın hemen ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde, cinayet zanlısı Yaşar Tüzel'in, kavga sırasında araya girmeye çalışan annesini tekmeleyerek yere düşürdüğü ve hatta annesinin elini ve boynunu da bıçakla yaraladığı görüldü.