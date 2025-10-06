Semanur’un şüpheli ölümü yeniden incelenecek

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, geçen yıl gökdelenin 43’üncü katından düşerek zemine çakıldı. Kurtarılamadı. Şüpheli ölümünde dosya yeniden açıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Ankara Çankaya'da binicilik eğitmeni Semanur Arslan, geçen yıl arkadaşı Ferhat D.'nin oturduğu gökdelenin 43'üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde bulunan Ferhat D. ve Ezgi Ö., gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D. ifadesinde Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü. Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti. Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, şifreli olan cep telefonunda yapılan incelemede Arslan'ın yazmış olabileceği ileri sürülen bir 'veda mektubu' da dosyaya girdi.

Takvim Gazetesi



TIRNAKTA ERKEK DNA'SI ÇIKTI BAKANLIK İTİRAZ ETTİ



Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Ferhat D. ile arkadaşı Ezgi Ö.'nün ifadelerinin alınması, yapılan otopsi ve toksikoloji raporlarının çıkmasının ardından, 'yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmaması' nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya hakkında takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Arslan ailesinin avukatları itiraz etti. Dosya, Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne taşındı. Mahkeme, Arslan'ın tırnaklarında erkek DNA'sı bulunmasına rağmen araştırma yapılmaması, ifadelerdeki çelişkilerin giderilmemesi gibi eksiklikler nedeniyle takipsizlik kararını kaldırdı. Soruşturma yeniden açıldı.