Manisa’da eski koca dehşeti: 2 ağır yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akaryakıt istasyonunda dehşet yaşandı. Kamyon şoförü Hüseyin Ö., tartıştığı eski eşi Fatma K.’yi kucağında bebeğiyle markete kaçarken defalarca bıçakladı, Mehmet Ceyhun T.’ye de saldırdı. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Kamyon şoförü Hüseyin Ö., akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. ile tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı.

Ardından saldırgan, kucağında bebeğiyle istasyon marketine kaçan eski eşinin peşinden gitti. Eski koca, Fatma K.'yi defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T., hastaneye kaldırıldı.