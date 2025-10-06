Engelleri aşan aşk mutlu sona ulaştı: Lise aşkı nikah masasında bitti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 17 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalye kullanan Ömer Arıkan, lise aşkı Dilara Dural ile hayatını birleştirdi. Engel tanımayan bu sevda, herkese umut verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Muğla Fethiye'de yaşayan Ömer Arıkan (26), 17 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

Ancak yaşadığı zorluklar, onun hayatını ve aşkını asla durduramadı. Lise yıllarından beri birlikte olduğu Dilara Dural (26) ile engelleri aşarak arkadaşlarının katıldığı güzel bir törenle mutluluğa 'evet' dedi. Arıkan tekerlekli sandalyesinde Dural ile bol bol oynadı.

Geleneksel pasta ve takı törenlerinin de yapıldığı düğün töreninde çift, çok mutlu olduklarını ifade etti.

Takvim Gazetesi



'AŞK ENGEL TANIMADI'

Ömer ve Dilara'nın hikayesi, sevginin ve azmin gücünü gözler önüne serdi. Ömer, "Aşk engel tanımadı. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyorduk. Çok mutluyuz" dedi. Dilara Dural, "Uzun zamandır tanışıyorduk.Ömer'i hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Biz çok mutluyuz, çok mutlu olacağız.

Bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Arıkan'ın Fethiye Adliyesi'nde santral memuru, Dilara Dural'ın ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nda özel kalem personeli olarak görev yaptığı belirtildi. Bu anlamlı birliktelik, çevresine de umut ve ilham kaynağı oldu. Kalplerin engel tanımadığını bir kez daha gösteren Ömer ve Dilara, mutlu bir gelecek için el ele yürüyor.