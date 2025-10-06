Apartman aidatını ödemeyene aylık yüzde 10 gecikme tazminatı
Kat malikleri, apartman ve site ortak giderlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlü. Ödemelerini aksatanlar, vekalet ücreti ve icra masrafına ek olarak aylık yüzde 10 gecikme tazminatı ödemek zorunda kalıyor. Yönetici, borcunu ödemeyen malik hakkında icra takibi başlatıp mal varlığına haciz koyabiliyor.
Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, vekalet ücreti ve icra masrafı da dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla gecikme tazminatı öder.
Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabilir.