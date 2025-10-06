9 yaşındaki Mehmet Yusuf annesinin çabasıyla yürüteçle adım atıyor

Çukurova’da yaşayan Şen ailesi, serebral palsi teşhisi konulan oğulları Mehmet Yusuf için büyük bir mücadele veriyor. İkiz kardeşini doğumdan günler sonra kaybeden Mehmet Yusuf, annesi Dilara Şen’in fedakârlığı ve fizik tedaviyle yürüteçle adım atmayı başardı. Anne Şen, “Tek hayalimiz onun kendi başına yürüyebilmesi” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Serebral palsi t(beyin felci) 9 yaşındaki Mehmet Yusuf Şen, fizik tedavinin yanı sıra bir an olsun yanından ayrılmayan annesinin çabasıyla yürüteçle adım atabilir hale geldi. Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Dilara ve Naim Şen çiftinin 2016 yılında ikiz erkek bebekleri 30 haftalık olarak dünyaya geldi. İkizlerden biri doğumdan dört gün sonra yaşam mücadelesini kaybederken, yaklaşık 2 ay kuvözde kalan Mehmet Yusuf hayata tutundu. Bir evlatlarını doğumdan kısa süre sonra kaybeden, hayata tutunan Mehmet Yusuf ile mutluluk yaşayan Şen ailesi, oğullarına serebral palsi teşhisi konulmasıyla yıkıldı. Bu süreçte evladının her an yanında olmak isteyen biyoloji öğretmeni Dilara Şen, mesleğini bıraktı. Mehmet Yusuf, annesinin de desteğiyle yürüteçle adım atabilir hale geldi.

Serebral palsi t(beyin felci) 9 yaşındaki Mehmet Yusuf Şen (Takvim Gazetesi)

'TEK HAYALIMIZ ONUN KENDI BAŞINA YÜRÜYEBILMESI'

DILARA Şen, oğlunu sosyal ve öz güvenli bir çocuk olarak yetiştirmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Daha yolun başındayız ama sonsuz bir sevgisi var. Hayatımız renklendi, bambaşka bir tarafa evrildi. Büyük bir fedakarlık diyebiliriz, zaten anneliğin özeti de bu" dedi.

Anne Dilara Şen: Kısa mesafede birkaç adım atabiliyor. Bunun da üzerine katlayarak ileride artık walker (yürüteç) olmadan da yürüyebileceği günleri iple çekiyoruz.