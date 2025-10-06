9 aylık Dağhan anne ve babasıyla 3 zirve yaptı

Antalya’da profesyonel dağcı Oğuz Öztürk ve Sema Doğan Öztürk çifti, 9 aylık bebekleri Dağhan ile birlikte spor aktivitelerini sürdürerek şimdiye kadar 3 zirveye çıktı. Çalbalı Dağı’nda evlenen çift, bebeklerinin sağlıklı büyüdüğünü ve tırmanışlarda hiç sorun yaşamadıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Antalya'da profesyonel dağcı Oğuz Öztürk ve Sema Doğan Öztürk çiftinin 9 aylık bebekleri Dağhan anne ve babasıyla birlikte 3 zirve yaptı.

Alanya'da yaşayan ve 10 yıldır dağcılık yapan profesyonel dağcı ve dağcılık antrenörü Sema Doğan kaya tırmanışında tanıştığı Oğuz Öztürk ile 3 yıl önce evlendi. Çiftin 9 ay önce 'Dağhan' adını verdiği bebekleri dünyaya geldi.

Takvim Gazetesi

Öztürk çifti 9 aylık bebekleri Dağhan ile de spor aktivitelerini hiç aksatmadı.

Sema Doğan Öztürk, 3 yıl önce kendisi gibi profesyonel dağcı olan Oğuz Öztürk ile tanıştıkları 1651 metrelik Çalbalı Dağı'nın zirvesinde evlendi. 3 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaşarak nikah kıydıran çift, zirvede nikah kıymak için 5 kez nikah memuru değiştirdi. Dağhan 7 günlükken Geyik Bayırı'na gittiklerini anlatan Sema Öztürk, "40'ı çıkarken ilk dağ tırmanışını yaptık. Dağhan sağlıklı büyüyor.

Şimdiye kadar sıkıntı yaşamadık" dedi.